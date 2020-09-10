В порту Бейрута большой пожар. Трансляция

10 сентября в порту ливанского Бейрута рядом с местом взрыва, произошедшего в августе, горит, по данным минобороны, склад с автомобильными маслами и покрышками. Видео из столицы страны транслирует в Facebook агентство Reuters. Возгорание произошло на территории свободной таможенной зоны. На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты ливанской армии.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.