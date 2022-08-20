В приграничных с Украиной школах Курской области будут учить дистанционно. Ранее так решили и в Белгородской

"В приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и трех филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников. Онлайн-формат введут: Беловский район – две школы, Глушковский район – три школы, три филиала, Кореневский район – четыре школы, Суджанский район – четыре школы", – написал он.

Губернатор отметил, что "еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях", и пообещал организовать подвоз.

Старовойт отметил, что речь идет о школах, расположенных в 10-километровой зоне от границы с Украиной.

Учебный год начнется 1 сентября.

"Детские сады приграничных районов практически все будут работать в режиме свободного посещения. Из-за близости к границе вынуждены приостановить работу Троицкого детсада Кореневского района. В двух садах Глушковского района введем дежурные группы. Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируем сохранить на время действия "желтого" уровня террористической опасности. Подчеркиваю: введение дистанционного формата – вынужденная необходимость для безопасности детей", – объяснил Старовойт.

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15 августа о переводе приграничных с Украиной школ на дистанционный режим обучения сообщали и в Белгородской области России.