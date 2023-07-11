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В РФ задержали подозреваемого в расстреле экс-командира подлодки, которая могла бить ракетами по Украине

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Убийство 42-летнего Ржицкого подтвердили в украинской военной разведке
Убийство 42-летнего Ржицкого подтвердили в украинской военной разведке
Фото: Станислав Ржицкий / strava.com

В России задержан подозреваемый в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота страны-агрессора Станислава Ржицкого. Об этом Следственный комитет РФ сообщил 11 июля.

Подозреваемый – Сергей Денисенко 1959 года рождения. Российские силовики задержали его в Краснодарском крае.

"В настоящее время он допрашивается следователями в качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", – говорится в сообщении.

При задержании у Денисенко был обнаружен пистолет с глушителем. Мотив преступления в Следкоме не называют.

Об убийстве экс-подводника в краснодарском парке 10 июля сегодня утром сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В Ржицкого выпустили семь пуль, он скончался на месте, из-за дождя в парке было безлюдно, и свидетелей происшествия не нашлось.

В ГУР отмечали, что находившаяся под его командованием субмарина "Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет "Калибр". "Краснодар" причастен к ракетным обстрелам Украины, считают в украинском Минобороны.

Материал, в котором Ржицкий называется причастным как командир подлодки к удару крылатыми ракетами "Калибр" по Виннице 14 июля 2022 года, 15 июля публиковали "Наші гроші. Львів". В результате попадания по жилым кварталам тогда погибли 23 человека.

Контекст:

Российский Telegram-канал Shot писал, что 42-летний Ржицкий был убит во время утренней пробежки. Канал озвучивал версию, что ему четыре раза выстрелили в спину и грудь. Baza предположила, что киллер мог отслеживать Ржицкого по приложению, где тот постоянно выкладывал маршрут забегов и велозаездов.

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" сообщало, что Ржицкий в последнее время работал заместителем начальника Краснодарского городского отдела по мобилизационной работе.

В Следкоме подтвердили, что утром 10 июля в Краснодаре было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Уголовное дело расследуют по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). 

Теги: Россия, убийство, флот, подводная лодка, Следственный комитет РФ, задержание
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