В РФ задержали подозреваемого в расстреле экс-командира подлодки, которая могла бить ракетами по Украине

Подозреваемый – Сергей Денисенко 1959 года рождения. Российские силовики задержали его в Краснодарском крае.

"В настоящее время он допрашивается следователями в качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", – говорится в сообщении.

При задержании у Денисенко был обнаружен пистолет с глушителем. Мотив преступления в Следкоме не называют.

Об убийстве экс-подводника в краснодарском парке 10 июля сегодня утром сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В Ржицкого выпустили семь пуль, он скончался на месте, из-за дождя в парке было безлюдно, и свидетелей происшествия не нашлось.

В ГУР отмечали, что находившаяся под его командованием субмарина "Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет "Калибр". "Краснодар" причастен к ракетным обстрелам Украины, считают в украинском Минобороны.

Материал, в котором Ржицкий называется причастным как командир подлодки к удару крылатыми ракетами "Калибр" по Виннице 14 июля 2022 года, 15 июля публиковали "Наші гроші. Львів". В результате попадания по жилым кварталам тогда погибли 23 человека.