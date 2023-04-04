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В РФ заявили об атаке беспилотников по военкомату и зданию минобороны в Брянской области

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Власти Брянской области заявили о двух атаках беспилотников
Власти Брянской области заявили о двух атаках беспилотников
Фото: pixabay.com

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил вечером 3 апреля, что районный военкомат в регионе атаковал беспилотник.

В происшествии Богомаз обвинил Вооруженные силы Украины.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", – написал он.

Спустя полчаса после этого Богомаз сообщил об еще одной атаке – теперь на здание местного управления минобороны РФ.

"С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", – говорится в сообщении.

Контекст:

В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Вечером 27 февраля дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".

Также 28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".

19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Вооруженные силы Украины, беспилотники, Минобороны, Брянская область, ВСУ, происшествие
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