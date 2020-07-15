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В России хотят отложить шествие "Бессмертного полка" на сентябрь. Инициаторы акции не видят в этом смысла

Источники "Ведомостей" утверждают, что из-за сложной эпидобстановки и жары всероссийская акция "Бессмертный полк", перенесенная на 26 июля, не состоится. Организаторы говорят, что перенос шествия с 9 мая на любую дату непонятен.

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В 2020 году "Бессмертный полк" в России проводили заочно
В 2020 году "Бессмертный полк" в России проводили заочно
Фото: ЕРА

Шествие "Бессмертного полка", отмененное в России 9 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции и запланированное на 26 июля, снова перенесут – акция может пройти 2 сентября. Об этом изданию "Ведомости" сообщили три источника.

Перенос объясняют тем, что ситуация с коронавирусом не улучшается – ежедневный прирост заболевших по России почти не меняется уже несколько недель. Один из собеседников назвал причиной переноса жаркую погоду: участникам шествия может стать плохо из-за духоты.

Провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День ВМФ, президент РФ Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот же день еще и "Бессмертный полк" сочли нереальным.

Инициаторы шествия считают, что проводить его в отрыве от Дня Победы в любом случае неправильно. Об этом "Эху Москвы" рассказал один из организаторов акции Сергей Лапенков.

Смысл очередного переноса мероприятия, по мнению Лапенкова, непонятен.

9 мая акция "Бессмертный полк" из-за эпидемии коронавируса проводилась онлайн. Россиянам предложили выложить в соцсетях или на сайте движения фотографии своих родственников – участников войны.

"Бессмертный полк" инициировали в 2012 году журналисты российского канала ТВ-2 – граждане 9 мая выходят на улицы городов с портретами воевавших родственников. Акция памяти со временем переросла в масштабное пропагандистское мероприятие с участием первых лиц государства.

Теги: Россия, Владимир Путин, жара, шествие, Бессмертный полк, коронавирус
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