В России хотят отложить шествие "Бессмертного полка" на сентябрь. Инициаторы акции не видят в этом смысла

Провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День ВМФ, президент РФ Владимир Путин предложил 26 мая. Тогда же он назначил перенесенный с 9 мая парад Победы на 24 июня, но проводить в этот же день еще и "Бессмертный полк" сочли нереальным.

Инициаторы шествия считают, что проводить его в отрыве от Дня Победы в любом случае неправильно. Об этом "Эху Москвы" рассказал один из организаторов акции Сергей Лапенков.

Смысл очередного переноса мероприятия, по мнению Лапенкова, непонятен.

9 мая акция "Бессмертный полк" из-за эпидемии коронавируса проводилась онлайн. Россиянам предложили выложить в соцсетях или на сайте движения фотографии своих родственников – участников войны.