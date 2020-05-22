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В России протестировали вакцину от COVID-19. Испытуемыми были сами разработчики лекарства

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что все, на ком провели испытание вакцины от COVID-19, "живы, здоровы и радуются".

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Кроме РФ, об успешном тестировании вакцины от коронавируса заявили и в США
Кроме РФ, об успешном тестировании вакцины от коронавируса заявили и в США
Фото: depositphotos.com

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России проверили на себе вакцину от COVID-19. Об этом "Интерфаксу" рассказал директор центра и академик Российской академии наук Александр Гинцбург.

Он заявил, что опыт введения вакцины оказался успешным.

Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил, что "все живы, здоровы и радуются". Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра – разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях. Первая фаза тестирования началась в апреле. В нем принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 329 тыс. умерли, более 1,9 млн вылечились.

Теги: Россия, эпидемия, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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