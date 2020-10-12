В России сообщили о смерти бабушки "нижегородского стрелка", позже эту информацию опровергли

По данным издания NN.RU, первой, по ком в Большеорловском Нижегородской области РФ начал стрелять 18-летний Даниил Монахов, была его бабушка.

В Нижегородской области России скончалась бабушка 18-летнего Даниила Монахова, который 12 октября открыл стрельбу в поселке Большеорловском, убив трех человек и ранив еще троих. Об этом сообщило NN.RU.

Позже издание уточнило, что бабушка все-таки жива, и число жертв подростка не увеличилось до четырех.

По данным издания, в бабушку, у которой гостил, Монахов выстрелил первой, на пороге ее дома. После этого подросток застрелил прибежавшего на помощь соседа, вышел на улицу и открыл огонь по прохожим.

"Бабушка пошла Даниила провожать на автобус. Он захотел в туалет, попросил подождать автобус и пошел домой. Прошло минут 10–15, бабушка пошла за ним обратно, и из квартиры он вышел уже с ружьем", – рассказала очевидец.

Соседи говорят, что у бабушки стрелка огнестрельные ранения в живот и руку.

Оружие якобы было куплено месяц назад, с ним Монахов ходил с отцом на охоту. В армию его не взяли из-за порока сердца.

Подростка еще ищут, он скрылся в лесу после стрельбы.

Следственный комитет РФ по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.