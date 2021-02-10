В России заявили, что "Спутником V" привились более 2 млн россиян – это менее 1,4% населения страны

В России считают, что основную часть кампании по вакцинации населения от коронавируса могут завершить к середине лета, по пессимистическому сценарию – до начала осени.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года Фото: EPA

Около 2,2 млн россиян привились отечественной вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что более 2 млн получили один компонент вакцины, оба компонента – более 1,7 млн человек. То есть из 144 млн населения РФ вакцину получили менее 1,4%.

Также Логунов заявил, что основную часть кампании по вакцинации населения могут завершить к середине лета, по пессимистическому сценарию – до начала осени.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

Пи этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина "Спутник V" не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран. Единственной европейской страной, согласовавшей использование "Спутник V", является Венгрия.