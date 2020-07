В Сенат США внесен проект резолюции о санкциях против Путина и Шойгу

Сенатор-демократ Роберт Менендес предложил заморозить активы и ввести визовые ограничения в отношении российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Сенатор-демократ Роберт Менендес внес на рассмотрение Сената проект резолюции, который предполагает введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу в связи с предполагаемым сговором российской разведки с движением "Талибан" в Афганистане. Об этом сообщается на сайте политика 1 июля.

Он, в частности, предложил внести требование о введении санкций в закон о государственной обороне (NDAA), который сейчас находится на рассмотрении Сената.

"По мере того, как эта отвратительная история обрастает подробностями, [президент США] Дональд Трамп еще раз доказал, что не способен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова взять это на себя и защитить наш народ от кремлевской агрессии", – заявил Менендес.

Сенатор предлагает заморозить активы и ввести визовые ограничения в отношении Путина, Шойгу, близких к российскому президенту олигархов, а также других официальных лиц, которые причастны к нападениям на американские или коалиционные силы в Афганистане; ввести ограничения на банковские операции субъектов российского оборонного сектора.

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стали несколько человек.

Россия и "Талибан" отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это "чушь собачья".

Американский президент заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

Вместе с тем 30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника сообщила, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением "Талибан".