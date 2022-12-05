В США обстреляли две электростанции, частично обесточен округ

Инцидент произошел вечером в субботу, 3 декабря в округе Мур. Из-за повреждения подстанций около 64% потребителей электроэнергии округа остались без электричества в ночь на 4 декабря преимущественно в сельской местности.

По словам шерифа округа Мур Ронни Филдса, свет погас около 19.00 в субботу в 40 тыс. домов и предприятий в округе Мур. Он отмечает, что это была целенаправленная атака. Из-за перебоев в работе школы будут закрыты 5 декабря и, возможно, дольше. Были сорваны воскресные службы в церкви и на местном гольф-курорте.

В полиции отмечают, что мотив причинения ущерба неясен.

Представитель Duke Energy, которой принадлежат подстанции, Джефф Брукс говорит, что перебои могут продлиться до 8 декабря из-за масштабов ущерба.