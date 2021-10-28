В США выдали первый паспорт с гендером "X"

Госдеп США выдал первый паспорт, где указан третий пол Фото: depositphotos.com

Гендер "Х" смогут указать в документе небинарные и интерсекс-люди, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

"Департамент выдал первый паспорт США с маркером пола "X". Мы предложим такую возможность всем заявителям, подающим документы на получение паспорта, после того, как завершим подготовку системы и обновим форму в начале 2022 года", – говорится в сообщении Госдепа.

Сейчас Госдепартамент сотрудничает с другими правительственными учреждениями США, чтобы в будущем обеспечить комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, независимо от их гендерной идентичности.

"В связи с выдачей этого паспорта я хочу еще раз подтвердить стремление Государственного департамента продвигать свободу, достоинство и равенство всех людей, в том числе ЛГБТКИ+", – заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.