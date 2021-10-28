В США выдали первый паспорт с гендером "X"

Гендер "Х" смогут указать в документе небинарные и интерсекс-люди, не относящие себя ни к мужскому, ни к женскому полу.
"Департамент выдал первый паспорт США с маркером пола "X". Мы предложим такую возможность всем заявителям, подающим документы на получение паспорта, после того, как завершим подготовку системы и обновим форму в начале 2022 года", – говорится в сообщении Госдепа.
Сейчас Госдепартамент сотрудничает с другими правительственными учреждениями США, чтобы в будущем обеспечить комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, независимо от их гендерной идентичности.
"В связи с выдачей этого паспорта я хочу еще раз подтвердить стремление Государственного департамента продвигать свободу, достоинство и равенство всех людей, в том числе ЛГБТКИ+", – заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.
В июне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшем будущем в американских паспортах появится третий гендерный маркер и право самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе.
Газета The New York Times уточняла, что родившиеся за границей люди больше не обязаны предъявлять медицинские справки для получения паспорта гражданина США, если их заявленный пол не совпадает с их другими документами, удостоверяющими личность.
По данным The New York Times, Канада, Австралия, Аргентина, Непал и Новая Зеландия уже приняли аналогичную политику.