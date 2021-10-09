В США выявили опасный синдром у детей после варианта COVID-19 "Дельта"

С июля по август среднее количество ежедневных случаев MIS-C у детей в США почти удвоилось Фото: depositphotos.com

Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) – это редкое состояние, при котором поражаются различные части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг и кожу. Также воспаляются глаза или органы желудочно-кишечного тракта.

MIS-C чаще всего появляется через четыре – шесть недель после заражения COVID-19. Рост заболеваемости в США последовал после всплеска штамма коронавируса "Дельта" этим летом.

В США было зарегистрировано по крайней мере 46 подтвержденных случаев смерти от MIS-C и 5217 подтвержденных случаев MIS-C. Около 61% зарегистрированных случаев произошли у детей латиноамериканского происхождения или темнокожих. Также отмечается, что чаще всего с заболеванием сталкиваются дети в возрасте от шести до 11 лет.

Всего в Штатах почти 5,9 млн детей дали положительный результат на COVID-19, а инфекция MIS-C составляет лишь 0,0009% детских случаев COVID-19. Однако в период с июля по август среднее количество ежедневных случаев MIS-C почти удвоилось.