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Власти Канберры легализовали каннабис. Генпрокурор Австралии заявил, что за травку продолжат сажать

Канберра стала первым австралийским городом, в котором разрешено использование каннабиса в личных целях. При этом генпрокурор Австралии Кристиан Портер заявил, что закон, принятый столичными властями, противоречит федеральному законодательству.

Канберра единственный город в Австралии, где легализован каннабис
Канберра – единственный город в Австралии, где легализован каннабис
Фото: ЕРА

Власти Канберры (Австралия) разрешили жителям Австралийской столичной территории (АСТ) использовать каннабис в личных целях. Закон, принятый 25 сентября 2019-го, вступил в силу 31 января 2020 года, сообщает ABC Radio.

Закон разрешает жителям ACT хранение и выращивание каннабиса: до 50 г в виде порошка и двух растений на одного человека, но не более четырех на семью. 

Как пишет Daily Mail, автором законопроекта о легализации наркотика является лейборист Майкл Петтерссон. По мнению депутата, употребление каннабиса может привести к проблемам со здоровьем, но не с законом.

"Это был очень длинный путь", – написал Петтеррсон на своей странице в Facebook в день, когда закон о легализации каннабиса обрел юридическую силу. 

https://www.facebook.com/michael.pettersson/posts/1536306656546227

В то же время генпрокурор Австралии Кристиан Портер заявил, что новый закон противоречит федеральному законодательству Австралии и полиция продолжит считать выращивание и употребление марихуаны уголовным преступлением, отмечает Daily Mail. 

Это не первый случай, когда законы столицы Австралии противоречат федеральному законодательству.

Так, в 2013 году в Канберре были узаконены однополые браки, в 1995 году – добровольная эвтаназия. Позже законодательные инициативы властей Канберры были отменены федеральным правительством. 

Каннабис как медицинский препарат легализован в Канаде и Уругвае. В США разрешена продажа препарата по рецепту врача в 33 штатах.

В Украине за хранение наркосодержащего препарата в количестве от пяти грамм предусмотрена уголовная ответственность от трех до пяти лет лишения свободы. С требованием легализовать использование препарата в медицинских целях в октябре 2019 года в Киеве прошел так называемый "Конопляный марш свободы". Участники требовали принять закон, который позволил бы украинцам легально получать медпрепараты на основе конопли. 

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в сентябре 2019 года заявила, что депутаты от "Слуги народа", возможно, разработают законопроект о легализации медицинского каннабиса. Ранее этот вопрос лоббировала ее предшественница Ульяна Супрун, но ее инициатива была заблокирована главой МВД Арсеном Аваковым. 

Теги: Австралия, наркотики, лекарства, уголовный кодекс, Канберра, конопля
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