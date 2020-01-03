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В Судане разбился самолет украинского производства – СМИ

На борту военного самолета, который разбился в провинции Судана Западный Дарфур, находилось около 20 человек, сообщают источники Reuters.

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Арабский телеканал утверждает, что разбился Ан
Арабский телеканал утверждает, что разбился Ан
Фото: Salma | سلمى / Twitter

2 января в Судане потерпел крушение самолет Ан производства украинского предприятия "Антонов". Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета из аэропорта Эль-Генейны, столицы провинции Западный Дарфур.

Находившиеся на борту люди погибли. По данным телеканала, в самолете были местные чиновники, в частности трое судей.

Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей суданских военно-воздушных сил утверждает, что на борту самолета было около 20 человек, трое из них – члены экипажа. Все они погибли. Борт был военным, уточняет агентство.

Самолет разбился примерно в 10 км от аэропорта.

Причины аварии пока неизвестны.

Теги: самолет, авиакатастрофа, крушение, Антонов, Судан, погибшие
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