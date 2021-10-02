В Тунисе назначили первую в арабском мире женщину премьер-министром

Впервые такую должность в арабском мире получила женщина, сообщил телеканал Al Jazeera. Нового премьера Туниса назначили во время национального кризиса и угрозы финансовой системе государства, отметили журналисты.

Саид 25 июля этого года отправил в отставку правительство во главе с Хишамом Машиши и заблокировал работу парламента. Также он расширил собственные полномочия. Теперь он просит Ромдан быстро сформировать новое правительство, напомнил телеканал.

Саид неоднократно подчеркивал "историческое назначение" женщины, представляя нового премьера. По его словам, так он отдает дань уважения всем женщинам в Тунисе. Приоритетом правительства, по замыслу президента, должна стать "борьба с коррупцией и хаосом, охватившим многие государственные учреждения".