В Турции ввели обязательный масочный режим

Министерство внутренних дел Турции ужесточило карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Ношение масок в Турции является обязательным даже на пляже Фото: ЕРА

Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции власти Турции решили с 8 сентября ужесточить карантинные меры в стране. Об этом говорится в соответствующем циркуляре, размещенном на сайте министерства внутренних дел Турции.

Обязательное ношение масок введено во всех общественных местах: на пляжах, улицах, в парках, в общественном транспорте и на работе. В жилых домах маски не нужны.

Также запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте на стоячих местах.

После 24.00 запрещены концерты и музыкальные трансляции в ресторанах, кафе и отелях.

За несоблюдение карантинных ограничений нарушителей будут штрафовать.

8 сентября, как свидетельствуют данные министерства внутренних дел Турции, число инфицированных коронавирусом в стране составляло 283 270 человек (+1761 за сутки), умерло 6782, выздоровело – 253 450 человек.