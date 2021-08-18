В Великобритании COVID-вакцину Moderna разрешили для детей с 12 лет

Препарат разрешили для использования при вакцинации детей от 12 до 17 лет.

"COVID-вакцина, произведенная Moderna, теперь разрешена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы", – сказал исполнительный директор MHRA, доктор Джун Рейн.

Контекст:

Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

Препарат в Украине пока не получил официальное разрешение. Однако его завезли в страну 18 июля в рамках механизма COVAX и уже используют. В Минздраве сообщали hromadske, что разрешили иммунизацию этим препаратом, так как он был одобрен для экстренного применения регуляторами ВОЗ, США и Европы.