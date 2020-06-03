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Вечирко, который въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе, приехал в США из России. Он никогда не служил в ВСУ

Российские СМИ утверждали, что гражданин США Богдан Вечирко, который на прошлой неделе въехал в толпу демонстрантов в штате Миннесота, служил в Вооруженных силах Украины и участвовал в АТО на Донбассе. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг эту информацию, а родственники Вечирко сообщили, что он эмигрировал в США из РФ в четырехлетнем возрасте.

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Вечирко после наезда на толпу был избит протестующими
Вечирко после наезда на толпу был избит протестующими
Фото: EPA

35-летний Богдан Вечирко, который вечером 31 мая въехал в толпу демонстрантов на перекрытом шоссе в Миннеаполисе (штат Миннесота), является гражданином США, сообщили 1 июня агентству "Укринформ" в посольстве Украины в США.

"По данным, которые украинские консулы получили от официальных правоохранительных органов штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов", – сообщили дипломаты.

Они уточнили, что проверяют информацию о возможном украинском происхождении Вечирко.

В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию, которую распространяли российские СМИ (например, "РИА Новости""Российская газета", "Взгляд"), что Вечирко служил в ВСУ и был участником антитеррористической операции на Донбассе.

"Она является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности", – отметили в Генштабе.

Там указали, что РФ прибегает к манипуляциям, направленным на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1613106705525247

Издание "Фокус" выяснило, что в ВСУ действительно служил Богдан Вечирко. Это полный тезка и однофамилец водителя из Миннесоты. Сестра Вечирко из Украины сообщила журналистам, что ее брат не причастен к событиям в Миннеаполисе, сейчас находится в Украине и никогда не посещал США.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев сравнил фотографии Вечирко, сделанные в зоне АТО, и фотографии Вечирко из Миннесоты и пришел к выводу, что это разные люди.

Водитель Богдан Вечирко приехал из России в США в четырехлетнем возрасте, сообщил изданию Star Tribune его родственник Арт Логинов. Он назвал Вечирко "хорошим, дружелюбным парнем". Его жена Людмила Вечирко сейчас на восьмом месяце беременности. Она записала видеообращение в Facebook, в котором попросила помочь их семье, поскольку митингующие украли кошелек ее мужа.

https://www.facebook.com/arteom.loghinov/videos/3524197994274440/

Вечирко был за рулем цистерны, которая вечером 31 мая на шоссе в Миннеаполисе въехала в толпу протестующих против расизма и произвола полиции. Никто из участников акции не пострадал. Они окружили грузовик и избили водителя.

"Голос Америки" со ссылкой на свидетелей сообщил, что водитель сигналил, но не тормозил, когда его грузовик приближался к толпе. Вечирко задержали, а 2 июня отпустили без предъявления обвинений. Расследование инцидента продолжается.

По предварительным данным, Вечирко въехал в толпу ненамеренно. Он оказался на перекрытой митингующими дороге, так как успел попасть на магистраль до ее закрытия. Глава департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон считает, что, увидев толпу, водитель "запаниковал и просто продолжал двигаться вперед".

Теги: США, ДТП, авария, Миннесота, Миннеаполис, Богдан Вечирко
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