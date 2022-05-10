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Великобритания предоставит Украине дополнительно $1,6 млрд помощи

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"Жестокое нападение" Путина угрожает миру и безопасности во всей Европе, отметил Джонсон (на фото)
"Жестокое нападение" Путина угрожает миру и безопасности во всей Европе, отметил Джонсон (на фото)
Фото: president.gov.ua

Великобритания предоставит Украине дополнительно £1,3 млрд ($1,6 млрд) в виде военной поддержки и помощи. Об этом сообщило агентство Reuters 7 мая.

Отмечается, что новое обязательство Лондона почти вдвое превышает оказанную ранее помощь Украине.

В правительстве Великобритании заявили, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времен войн в Ираке и Афганистане.

По словам премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, "жестокое нападение" президента РФ Владимира Путина "не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине – оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Великобритания предоставила Украине несколько пакетов помощи, включая вооружение. В частности, 7 марта Джонсон сообщал о выделении Украине £175 млн помощи, чтобы справиться с гуманитарным кризисом. Таким образом, по словам Джонсона, благодаря дополнительному финансированию британская поддержка Украины достигла на тот момент около £400 млн (приблизительно $543 млн).

9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон. 5 мая он объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

6 мая в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон выразил убеждение, что Украина победит Россию, если ей будет оказана необходимая оборонительная военная помощь.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Афганистан, Лондон, правительство, военная помощь, нападение, помощь, вторжение, Борис Джонсон, Европа, война России против Украины, безопасность, разрушения, финансирование, премьер-министр
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