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Вероятный отравитель Навального может быть причастен к еще одному покушению и двум смертям активистов и политиков в России – Bellingcat

В расследователь международной исследовательской организация Bellingcat Христо Грозев заявил, данные о перемещениях сотрудников ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального, "меют определенные элементы совпадений" со российского журналиста, правозащитника и члена российской партии "Яблоко" Тимур Куашев и лидера общественно-политическое движения "Новая Россия" Никиты Исаева, а также отравлением политика Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Bellingcat проводит детально расследование
Bellingcat проводит детально расследование
Фото: depositphotos.com

Международная исследовательская организация Bellingcat расследует возможную причастность предполагаемых сотрудников ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального, к еще нескольким смертям и похищению человека. Подозрения основываются на данных о перемещениях сотрудников силового ведомства. Об этом 5 января "Дождю" рассказал главный расследователь Bellingcat  Христо Грозев.

Смерти российского журналиста, правозащитника и члена российской партии "Яблоко" Тимур Куашев  и лидера общественно-политическое движения "Новая Россия" Никиты Исаева, а также отравление политика Владимира Кара-Мурзы-младшего имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования, рассказал он.

"Эти совпадения – одни из тех, которые мы расследуем очень подробно", – рассказал журналист.

По словам Грозева, есть свидетельства, которые позволяют предположить, что предполагаемая группа из ФСБ участвовала в операции на Северном Кавказе, в рамках которой могла убивать местных политиков и журналистов.

"Хочу сказать, что у нас есть алгоритм, который позволяет найти порог, выше которого уже нельзя называть это просто случайностями и совпадениями. Но этот алгоритм есть только на путешествия, он основан на поездках – он требует как минимум три таких поездки. И по некоторым из этих людей, которых вы назвали [Куашев, Исаев и Кара-мурза], есть уже три поездки", – добавил он.

Кара-Мурза  был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства ближайшего соратника и друга Кара-Мурзы – младшего, крестного его дочери, видного российского политического деятеля Бориса Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей "элите".

По информации "Кавказ. Реалии", Куашев был найден мертвым 1 августа 2014 года в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. Ему было 27 лет. Под левым глазом у умершего обнаружели синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Официальной причиной смерти Куашева была указана острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Родственники и близкие погибшего оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит.

По информации Telegram-канала Mash, в ноябре 2019 года Исаев умер в поезде, когда возвращался в Москву с рабочей поездки в Тамбов. Он почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли его спасти. Т

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Германия, смерть, Алексей Навальный, ФСБ, покушение, CNN, политика, журналисты, Bellingcat, Новичок, Христо Грозев
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