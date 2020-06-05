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Вместо афроамериканца Флойда. Трамп стал героем карикатуры Charlie Hebdo

Карикатурист французского сатирического журнала Charlie Hebdo отреагировал на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в США.

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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с Трампом
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с Трампом
Фото: depositphotos.com

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на своей странице в Twitter карикатуру об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией США. Таким образом проиллюстрирован выпуск журнала от 2 июня.

"Насилие со стороны полиции: мы хотим равенства!" – сообщается на обложке.

Также напечатаны фразы Violences Policières и On veut L’égalité, что в переводе с французского означает "Полицейское насилие" и "Мы хотим законности" соответственно.

На изображении нарисован президент США Дональд Трамп под коленом полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Таким образом издатели журнала отреагировали на заявления Трампа по поводу массовых протестов в США, которые начались после убийства афроамериканца.

Кроме того, на YouTube-канале Charlie Hebdo опубликовано анимированное видео обложки журнала.

ВИДЕО

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Впоследствии протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

1 июня Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

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