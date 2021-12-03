Во Франции мужчина в костюме ниндзя ранил катаной двух полицейских

Нападение произошло в четверг, 2 декабря, около 16.00 на станции техобслуживания в городе Шербур. За 15 минут до этого местная жительница сообщила, что ее автомобиль, серый Citroën C3, был угнан и что ей угрожал мужчина с катаной.

Полицейский патруль заметил угонщика и преследовал его до станции техобслуживания. Там водитель потерял контроль над автомобилем и попал в ДТП. Затем 36-летний мужчина вышел из машины в костюме ниндзя с катаной в руках и направился к полицейской машине.

Преступник набросился на женщин-полицейских с катаной и ранил их. Первую полицейскую он ранил в подбородок, а ее коллегу ударил по голове. Тогда третий полицейский открыл огонь и выстрелил в подозреваемого, ранив его трижды. Мужчину эвакуировали на вертолете в больницу.