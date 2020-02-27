Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Во Франции признали невиновной экс-участницу Femen, которая воткнула осиновый кол в восковую фигуру Путина

Кассационный суд Франции оправдал украинку, бывшую участницу Femen Яну Жданову, которая в 2014 году повредила фигуру президента РФ Владимира Путина в парижском музее восковых кукол Гревен. Прокуратура требовала признать акцию эксгибиционизмом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акция "Кукла Пуду" состоялась 5 июня 2014 года в парижском музее восковых кукол Гревен
Акция "Кукла Пуду" состоялась 5 июня 2014 года в парижском музее восковых кукол Гревен
Фото: femen.org

26 февраля Кассационный суд Франции вынес решение в пользу бывшей участницы Femen Яны Ждановой, которая в 2014 году воткнула осиновый кол в восковую фигуру президента РФ Владимира Путина в парижском музее, сообщила радиостанция RFI.

Прокуратура требовала признать акцию эксгибиционизмом, суд решил, что действия Ждановой были политическим протестом. При этом суд не снял с женщины обвинение в порче музейного имущества.

Акция "Кукла Пуду" состоялась 5 июня 2014 года в парижском музее восковых кукол Гревен в знак протеста против войны в Украине. Жданова пронесла в музей осиновый кол и воткнула его в куклу. Украинка была топлес, на груди у нее была надпись "Kill Putin". В это время во Франции на праздновании 70-летия высадки союзников в Нормандии находился Путин. Музей подал на активистку в суд, требуя возмещения материального и морального ущерба. По этому делу суды приняли несколько решений, прокуратура, как отмечает RFI, настаивала, что демонстрация женской груди является эксгибиционизмом, и постоянно оспаривала оправдательные приговоры. 

"Сам по себе факт демонстрации женской груди не может являться составом правонарушения, если намерение лица, его совершившего, лишено какой-либо сексуальной коннотации", – сказано в решении Кассационного суда.

Оно является окончательным и обжалованию во Франции не подлежит.

В интервью радиостанции Жданова подчеркнула, что полностью удовлетворена решением суда. 

Жданова была одной из самых известных активисток движения Femen, основанного в Украине в 2008 году. В 2013 году она покинула Украину, в 2014-м получила политическое убежище во Франции.

В интервью изданию "Апостроф" в 2017 году она рассказывала, что движение Femen фактически распалось. "С 2015 года это все уже закончилось. Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет", – сказала она. 

Теги: Владимир Путин, Франция, Femen, Париж, акция, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах
  "Зима". Участник нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko выпустила новую песню. Аудио
  "Зима". Участник нацотбора на "Евровидение 2019" Yuko выпустила новую песню. Аудио
Грэм перед камерой сцедила грудное молоко
Грэм перед камерой сцедила грудное молоко
Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей
Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS