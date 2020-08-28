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Во время протестов в Минске 27 августа правоохранители задержали около 50 журналистов

Среди задержанных накануне в ходе протестов в Минске были корреспонденты Reuters, АР, AFP, DW, BBC, ТАСС, "РИА Новости", "Радыё Свабода", TUT.BY, "БелаПАН", "Наша Ніва". Практически всех задержанных уже отпустили.

По данным правозащитников, 27 августа в Минске во время протестов задержали 179 человек
По данным правозащитников, 27 августа в Минске во время протестов задержали 179 человек
Фото: news.tut.by

В Минске 27 августа в ходе протестов задержали около 50 журналистов. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

После проверки документов отпустили практически всех задержанных, однако на четырех из них составили протоколы за участие в несанкционированной акции. По данным ассоциации, эти журналисты отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции (это Катерина Андреева, Максим Горчанок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич). Их оставили в изоляторе временного содержания до суда.

В ассоциации рассказали, что задержанный шведский журналист Пол Хансен сегодня будет депортирован из Беларуси. Ему будет запрещен въезд в страну на пять лет. Из РОВД журналиста забирала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Сообщается, что журналистку агентства "БелаПАН" Татьяну Коровенкову из РОВД забрала "скорая" – у нее поднялось давление.

Среди задержанных были корреспонденты Reuters, АР, AFP, DW, BBC, ТАСС, "РИА Новости", "Радыё Свабода", TUT.BY, "БелаПАН", "Наша Ніва".

По данным правозащитников, 27 августа в Минске во время протестов задержали 179 человек.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в городах Беларуси ежедневно.

Тихановская говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Теги: Беларусь, Швеция, правозащитники, Минск, журналисты, задержание, протесты в Беларуси
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