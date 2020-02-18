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Война в Грузии началась в том числе вследствие жесткой риторики Саакашвили по отношению к Путину – Волкер

Президент РФ Владимир Путин "крайне нервно" реагировал на риторику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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Волкер (на фото): Саакашвили сделал много хорошего для своего государства
Волкер (на фото): Саакашвили сделал много хорошего для своего государства
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российско-грузинская война 2008 года началась в том числе из-за нервной реакции на тот момент главы российского правительства Владимира Путина на риторику на то время президента Грузии Михаила Саакашвили.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.

"Считаю, что Саакашвили сделал много хорошего для своего государства, провел немало реформ, он эффективно строил отношения с США и Западом. Однако Путин крайне нервно реагировал на жесткую риторику, которую Саакашвили избрал в отношении него, – даже не просто нервно, а агрессивно. И я считаю, что это стало одной из составляющих того, почему началась российско-грузинская война 2008 года, и это сделало невозможным любые российско-грузинские отношения", – сказал он.

Дипломат отметил, что "нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией".

"Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии", – отметил Волкер.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. Контакты между странами осуществляются при помощи МИД Швейцарии с 2009 года.

Саакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года, а также с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Михаил Саакашвили, война, российская агрессия, Курт Волкер
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