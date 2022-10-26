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Ядерное оружие – последний козырь Путина. Если он его применит, что дальше? – спикер военной разведки

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В военной разведке считают применение Путиным ядерного оружия маловероятным
В военной разведке считают применение Путиным ядерного оружия маловероятным
Фото: EPA

Применение Россией ядерного оружия – маловероятный сценарий. Такое мнение в эфире телемарафона 26 октября выразил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов. Видео в YouTube опубликовал ТСН.

Он отметил, что ядерный удар – "последний козырь президента РФ Владимира Путина".

"Если Путин использует ядерное оружие, что дальше? Украина прекратить борьбу? Нет. Мир будет как-то лучше относиться к режиму Путина и других рашистов? Нет. Это просто приблизит его финал", – сказал Юсов.

Ядерное оружие – это оружие сдерживания, подчеркнул Юсов, добавив, что Путин будет "им бряцать максимально громко", чтобы его "услышали" и обратили внимание. По его мнению, таким шантажом Путин хочет "заставить Украину пойти на переговоры". Поэтому он не исключает провокаций со стороны Кремля.

"Потенциально есть риск любых угроз, так как мы имеем дело с неадекватной страной, которая пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации", – отметил представитель ГУР.

Также он заявил, что взрывать Каховскую гидроэлектростанцию пока не будут, так как она не заминирована настолько, чтобы можно было "сделать полный подрыв".

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

26 октября минобороны России провело учения запуска ракет стратегических сил сдерживания.

Теги: Владимир Путин, США, оружие, ядерное оружие, Андрей Юсов, Минобороны, шантаж, взрывы, ядерный удар
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