Зеленский: Восстановление Украины – это совместная задача всего демократического мира

Зеленский заявил, что Россия напала на все ценное для демократического мира Фото: president.gov.ua

"Россия хочет доказать, что якобы ей подвластна не просто территория, а жизнь как таковая и что якобы она может решать за всех, будет ли у них жизнь вообще. Поэтому эта война – не просто наше, не просто локально где-то, на востоке Европы. Нет, это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины – это не локальный проект, не проект одного народа, а совместная задача всего демократического мира, всех стран, которые могут сказать о себе: "Мы цивилизованные", – объяснил он.

По словам президента Украины, отстроить страну означает "восстановить жизнь, восстановить пространство жизни, восстановить то, что делает людей людьми".

Конечно, это означает масштабное строительство, конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции, конечно, это означает абсолютно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией", – подчеркнул Зеленский.

Он, в частности, отметил, что российские войска уничтожили в Украине 2102 объекта образования (детсады, школы, вузы) и 799 объектов здравоохранения.

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