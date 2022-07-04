Зеленский: Восстановление Украины – это совместная задача всего демократического мира

"Россия хочет доказать, что якобы ей подвластна не просто территория, а жизнь как таковая и что якобы она может решать за всех, будет ли у них жизнь вообще. Поэтому эта война – не просто наше, не просто локально где-то, на востоке Европы. Нет, это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины – это не локальный проект, не проект одного народа, а совместная задача всего демократического мира, всех стран, которые могут сказать о себе: "Мы цивилизованные", – объяснил он.
По словам президента Украины, отстроить страну означает "восстановить жизнь, восстановить пространство жизни, восстановить то, что делает людей людьми".
Конечно, это означает масштабное строительство, конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции, конечно, это означает абсолютно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией", – подчеркнул Зеленский.
Он, в частности, отметил, что российские войска уничтожили в Украине 2102 объекта образования (детсады, школы, вузы) и 799 объектов здравоохранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объяснял вторжение необходимостью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В опубликованном 4 июля интервью УНИАН председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой, таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что план восстановления Украины, разработанный Национальным советом, предполагает привлечение инвестиций и донорских средств в объеме около $750 млрд.