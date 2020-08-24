ГОРДОН
 
 
События

В американском штате Висконсин вспыхнули беспорядки после убийства афроамериканца Блейка. Фоторепортаж

Сегодня 22.29
Полицейские Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Это произошло в тот момент, когда он садился в машину, сообщило городское издание Kenosha News. После инцидента в городе вспыхнули протесты. Вечером 23 августа сотни людей прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили. Также были подожжены магазин подержанных автомобилей на Шеридан-роуд и ресторан Mangia. Офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни протестующих.
Теги: автомобили, убийство, протесты, беспорядки, Висконсин, афроамериканцы
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы G
Дмитрий ГОРДОН
"Идет зачистка. Ждут, чтобы токсины перестали определяться в организме". Что известно об отравлении Навального. Главное
"Идет зачистка. Ждут, чтобы токсины перестали определяться в организме". Что известно об отравлении Навального. Главное
Наталия ДВАЛИ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS