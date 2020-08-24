В американском штате Висконсин вспыхнули беспорядки после убийства афроамериканца Блейка. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Полицейские Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку.
Это произошло в тот момент, когда он садился в машину, сообщило городское издание Kenosha News
. После инцидента в городе вспыхнули протесты. Вечером 23 августа сотни людей прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили. Также были подожжены магазин подержанных автомобилей на Шеридан-роуд и ресторан Mangia. Офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни протестующих.