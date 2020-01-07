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В мире отпраздновали Рождество. Фоторепортаж

Сегодня 19.54
6-го и 7 января представители христианской веры в разных странах отпраздновали Рождество по юлианскому календарю. Торжества прошли не только в Европе (в том числе в Киеве), но и на Ближнем Востоке, а также в Африке и Латинской Америке. Фотографии с празднования опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Украина, Рождество, Африка, праздники, Европа
 

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