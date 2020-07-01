ГОРДОН
 
 
События

Водометы и слезоточивый газ. Полиция в Гонконге задержала 380 протестующих против закона о нацбезопасности. Фоторепотаж

Сегодня 19.17
В Гонконге 1 июля, в годовщину передачи бывшей британской колонии Китаю и спустя день после принятия Пекином закона о национальной безопасности, прошли новые акции протеста, сообщило местное издание South China Morning Post. По данным журналистов, на улицы города вышли тысячи протестующих. В основном участники акции блокировали дороги, но некоторые радикально настроенные протестующие нападали на полицейских и устраивали поджоги. Правоохранители задержали 370 человек, в основном за участие в незаконных собраниях и хулиганство, еще по меньшей мере 10 человек задержали за нарушение нового закона о нацбезопасности, который вступил в силу накануне. У некоторых из них были плакаты с призывами к независимости Гонконга. Для разгона протестующих полиция использовала водометы и слезоточивый газ. По данным издания, во время протестов травмы получили четверо полицейских. Принятый закон о национальной безопасности расширяет полномочия китайских органов безопасности на территории Гонконга и предусматривает пожизненное заключение за призывы к отделению региона.
Теги: Китай, протесты, полиция, демократия, митинг, Гонконг, задержание
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Помпео: Китай обещал гонконгцам 50 лет свобод, а дал только 23
МИР
Помпео: США не будут бездействовать, когда Китай захватывает Гонконг в свою авторитарную пасть
Сегодня 12.18
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что принятый Китаем закон о национальной безопасности в Гонконге разрушает автономию региона.
Водометы и слезоточивый газ. Полиция в Гонконге задержала 380 протестующих против закона о нацбезопасности. Фоторепотаж / ГОРДОН
МИР
Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих Short News
Сегодня 11.10
Полиция в Гонконге 1 июля применила водометы для разгона участников акции протеста против принятия закон о национальной безопасности, который расширяет полномочия китайских органов безопасности на территории автономного региона и предусматривает пожизненное заключение за призывы к отделению Гонконга.
Продемократические активисты сегодня развернули баннер "Независимость Гонконга" в одном из торговых центров города
МИР
Китай принял закон о нацбезопасности в Гонконге, который ограничивает его автономию
Вчера 21.17
Закон о защите национальной безопасности в Гонконге был принят, подписан и вступил в силу в один день. Согласно ему, лиц, обвиняемых в преступлениях в сфере национальной безопасности, теперь смогут приговорить к пожизненному заключению.
Заявление Трампа не нашло понимания в Гонконге
МИР
Трамп пригрозил лишить Гонконг американских привилегий, местные власти возмутились
30 мая, 2020 16.25
США наложат санкции на должностных лиц КНР и Гонконга, причастных к подрыву автономии этой территории, заявил президент США Дональд Трамп. Министр юстиции Гонконга Тереза Чен назвала ложным утверждение главы Белого дома, что принятие закона о национальной безопасности Китая несет угрозу гонконгской автономии.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Синявский и Розанова – диссиденты или агенты?
Записки бывшего подполковника КГБ: Синявский и Розанова – диссиденты или агенты? G
Владимир ПОПОВ
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS