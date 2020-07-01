Водометы и слезоточивый газ. Полиция в Гонконге задержала 380 протестующих против закона о нацбезопасности. Фоторепотаж

Вчера 21.17

Закон о защите национальной безопасности в Гонконге был принят, подписан и вступил в силу в один день. Согласно ему, лиц, обвиняемых в преступлениях в сфере национальной безопасности, теперь смогут приговорить к пожизненному заключению.