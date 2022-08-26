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"Раз слоненок, два слоненок". Генштаб ВСУ показал "проверенный способ" для быстрого засыпания. Видео

Вчера 23.46
Теги: взрыв, стрельба, война, Генштаб ВСУ, военные, ВСУ, война России против Украины, мультфильм, взрывы, ролик, российские оккупанты
 

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