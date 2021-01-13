В Минобороны показали, как противотанковый резерв учится уничтожать вражескую технику. Видео

В ходе проверки готовности задействованные во время тренировки военные подразделения Вооруженных сил Украины осуществили практическое наведение на морские цели врага с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азовском море.→
Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовятся к активной фазе многонациональных учений Combined Resolve XII, которые пройдут в Германии с участием военных 21 страны. Украину будет представлять рота механизированной бригады "Холодный Яр" под командованием капитана Александра Борща, отметили в Министерстве обороны страны. Украинцы готовят к маневрам технику и вооружение, оборудованное, в частности, лазерной системой MILES. Украинскую роту включили в механизированный батальон США в составе сил BLUFOR. Фотографии с мероприятий по подготовке украинских военных к учениям Combined Resolve XII опубликовали в Минобороны Украины.→
11 августа военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота Российской Федерации провели в аннексированном Крыму учения по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника.→
В акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провел совместную тренировку с тральщиком Capricorne военно-морских сил Франции, сообщила 27 марта пресс-служба Министерства обороны Украины. "Во время морских маневров основное внимание уделялось повышению совместимости, отработке взаимодействия в составе отряда кораблей, а также осуществлению совместных противоминных действий", – сказано в сообщении.→
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