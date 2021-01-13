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В Минобороны показали, как противотанковый резерв учится уничтожать вражескую технику. Видео

Сегодня 16.01
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Видео: www.mil.gov.ua
Теги: танки, военные учения, Минобороны, учения, проверки
 

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