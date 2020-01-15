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Палата представителей Конгресса США передала в Сенат дело об импичменте Трампа

Передачу в Сенат США дела об импичменте президента Дональда Трампа поддержали демократы, составляющие большинство в Палате представителей Конгресса.

В Сенате большинство составляют однопартийцы Трампа
В Сенате большинство составляют однопартийцы Трампа
Фото: ЕРА

15 января Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла решение о передаче в Сенат дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Передачу материалов поддержало 228 членов Палаты представителей, "против" голосовало 193. Агентство отмечает, что голосование проходило "в основном по партийной линии", то есть передачу поддерживали представители Демократической партии США, не поддерживали республиканцы, однопартийцем которых Трамп является.

В Палате представителей большинство составляют демократы, в Сенате – республиканцы. В связи с этим Reuters предполагает, что Сенат не объявит Трампу импичмент, но декабрьский импичмент от Палаты представителей останется "пятном в биографии" нынешнего главы Белого дома.

Причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе стала ситуация с сыном вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена Хантера Байдена. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы глава Белого дома упоминал о компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. 

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США.

Теги: США, импичмент, Сенат США, Дональд Трамп, расследование, Палата представителей, импичмент Трампа
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