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13 марта, 2020
 
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Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростков

48-летний актер и музыкант Кори Фельдман обвинил голливудского актера Чарли Шина в изнасиловании, совершенном 34 года назад.

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Фельдман назвал Шина насильником
Фельдман назвал Шина насильником
Фото: ЕРА

48-летний актер и музыкант Кори Фельдман снял документальный фильм My Truth: The Rape of Two Coreys, в котором обвинил американского актера Чарли Шина в изнасилованиях, сообщает Page Six.

Автор фильма рассказал, что он и его друг Кори Хэйм были изнасилованы во время съемок фильма "Лукас" в 1984 году. По словам Фельдмана, Хэйм, который умер в 2010 году в возрасте 38 лет от пневмонии, рассказал ему о случившемся со всеми подробностями.

Также в документальном фильме приводятся видеоцитаты людей, которые были знакомы с Хэймом до его смерти.

Фельдман заявил, что преступление совершил Чарли Шин вместе с другими сообщниками. По словам автора документального кино, на тот момент Шину было 19 лет, а ему и его тезке – по 13.

Автор фильма упоминает фамилии актера Джона Гриссома, владельца ночного клуба Альфи Хоффмана, бывшего менеджера артистов Марти Уайсса и актера Доминика Брашиа как соучастников изнасилований.

В 2011 году Фельдман впервые публично рассказал о "безудержной педофилии в Голливуде" в интервью ABC, напоминает Page Six. Спустя два года он издал книгу Coreyography, в которой описал это явление без указания имен жертв.

В 2017 году Шин подал на издание National Enquirer в суд за статью, в которой актера обвиняли в сексуальных связях с Кори Хэймом.

Теги: кино, Голливуд, Чарли Шин, педофилия
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