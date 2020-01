Pink c мужем поздравили друг друга с датой свадьбы

Американская певица Pink и мотогонщик Кэри Харт опубликовали посты по случаю 14-летия брака.

Американская певица Pink в Instagram поздравила с мужа, мотогонщика Кэри Харта, с 14-й годовщиной брака и поделилась архивными снимками.

"Так много лет, так много причесок... Я люблю нашу семью. Спасибо, что ходил передо мной, рядом со мной и иногда прямо за мной. Ты настоящий мужчина, Кэрри Харт", – написала она.

Харт также обратился к жене в Instagram.

"14 лет женат на этой удивительной женщине. Я так горжусь жизнью, которую мы построили вместе. Мы оба приехали из разрушенных домов, но сделали выбор усердно работать над нашими отношениями. И посмотри на нас сейчас! Два неудачника, когда мы встретились, мы выросли вместе, и теперь у нас замечательная семья. Спасибо за то, что ты мой лучший друг (я знаю, что тебе это не нравится) и замечательная мама для наших диких детей. Я люблю тебя так сильно", – написал он.

У Pink и Харта двое детей: Уиллоу Сейдж родилась 2 июня 2011 года, Джеймсон Мун родился 26 декабря 2016 года.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась 8 сентября 1979 года в Абингтоне, штат Пенсильвания, США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.