Андре Тан назвал главные модные тренды сезона весна-лето – 2020

Украинский дизайнер Андре Тан главным весенним трендом 2020 года считает тропический принт. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Тропический принт – номер один сезона весна-лето – 2020. Задала эту тему американская актриса Дженнифер Лопес, когда закрывала Миланскую неделю моды выходом в платье от Versace с тропическим принтом", – рассказал дизайнер.
По словам Андре Тана, в 2000 году Лопес появилась в этом же платье на премии "Грэмми".
"Спустя 20 лет она снова его надела и все поняли, что тропики – самый главный тренд. Если у вас нет этого принта – вы просто не имеете права выходить из дома", – отметил модный эксперт.
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Без этого ЗАПРЕЩЕНО выходить из дома * * Если говорить про тренды этого сезона, то здесь все просто. Лидирующие позиции этой весной занимают маски * Причём любые, не зависимо от цвета и модели * * Но совсем скоро они покинут наши улицы * И дальше оставаться в тренде вам поможет тропический принт * Просто номер один сезона весна-лето 2020 * И задела ему темп сама Дженнифер Лопес, когда закрыла Миланскую неделю моды выходом в платье от Versace * * В общем, если у вас в гардеробе не поселилась ещё одежда в тропический принт - вам следует заглянуть в магазины ANDRE TAN, в этом сезон нам есть чем вас удивить * #андретан #andretan #джениферлопес
Торговая марка Andre TAN была создана дизайнером в 2000 году. В 2018 году Андре Тан презентовал марку детской одежды Andre Tan Kids.