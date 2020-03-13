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14 марта, 2020
 
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Андре Тан назвал главные модные тренды сезона весна-лето – 2020

Законодательницей модных трендов сезона весна-лето – 2020 стала американская певица Дженнифер Лопес, считает украинский дизайнер Андре Тан.

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Андре Тан назвал Лопес законодательницей весенних трендов
Андре Тан назвал Лопес законодательницей весенних трендов
Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан главным весенним трендом 2020 года считает тропический принт. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. 

"Тропический принт – номер один сезона весна-лето – 2020. Задала эту тему американская актриса Дженнифер Лопес, когда закрывала Миланскую неделю моды выходом в платье от Versace с тропическим принтом", – рассказал дизайнер. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

По словам Андре Тана, в 2000 году Лопес появилась в этом же платье на премии  "Грэмми".

"Спустя 20 лет она снова его надела и все поняли, что тропики – самый главный тренд. Если у вас нет этого принта – вы просто не имеете права выходить из дома", – отметил модный эксперт. 

Торговая марка Andre TAN была создана дизайнером в 2000 году. В 2018 году Андре Тан презентовал марку детской одежды Andre Tan Kids.

Теги: мода, Дженнифер Лопес, Андре Тан
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