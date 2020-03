Андре Тан назвал главные модные тренды сезона весна-лето – 2020

View this post on Instagram

Без этого ЗАПРЕЩЕНО выходить из дома * * Если говорить про тренды этого сезона, то здесь все просто. Лидирующие позиции этой весной занимают маски * Причём любые, не зависимо от цвета и модели * * Но совсем скоро они покинут наши улицы * И дальше оставаться в тренде вам поможет тропический принт * Просто номер один сезона весна-лето 2020 * И задела ему темп сама Дженнифер Лопес, когда закрыла Миланскую неделю моды выходом в платье от Versace * * В общем, если у вас в гардеробе не поселилась ещё одежда в тропический принт - вам следует заглянуть в магазины ANDRE TAN, в этом сезон нам есть чем вас удивить * #андретан #andretan #джениферлопес