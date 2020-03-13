Андре Тан назвал главные модные тренды сезона весна-лето – 2020

Законодательницей модных трендов сезона весна-лето – 2020 стала американская певица Дженнифер Лопес, считает украинский дизайнер Андре Тан.

Украинский дизайнер Андре Тан главным весенним трендом 2020 года считает тропический принт. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Тропический принт – номер один сезона весна-лето – 2020. Задала эту тему американская актриса Дженнифер Лопес, когда закрывала Миланскую неделю моды выходом в платье от Versace с тропическим принтом", – рассказал дизайнер.

Фото: ЕРА



По словам Андре Тана, в 2000 году Лопес появилась в этом же платье на премии "Грэмми".

"Спустя 20 лет она снова его надела и все поняли, что тропики – самый главный тренд. Если у вас нет этого принта – вы просто не имеете права выходить из дома", – отметил модный эксперт.

Торговая марка Andre TAN была создана дизайнером в 2000 году. В 2018 году Андре Тан презентовал марку детской одежды Andre Tan Kids.