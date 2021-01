"Эх, были времена". Макаревич заставил фанов ностальгировать

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич разместил в сети архивное фото, сделанное во время зимнего отдыха.

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич 19 января разместил в Instagram черно-белое архивное фото, на котором запечатлен сидящим на подъемнике.

Артист позирует с лыжами в правой руке и лыжными палками в левой.

"Эх, были времена!" – подписал он фото.

"А теперь мгновения", – отреагировали на фото подписчики.

"Мы не выбираем времена. Мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас", – написали в комментариях пользователи сети.

"Как молоды мы были..." – прокомментировали публикацию фолловеры.

Макаревич родился в 1953 году в Москве. В 1968 году с одноклассниками организовал ансамбль The Kids. Спустя год появилась группа Time Machines, которая исполняла кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones. В 1974 году Time Mashines была переименована в "Машину времени". За полстолетия коллектив выпустил около 30 альбомов. Макаревич является основным автором текстов, а также композитором и исполнителем значительной части песен коллектива.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз – его супругой стала израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 30 лет. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.