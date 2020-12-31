Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2020
 
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"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления

По словам российского музыканта Андрея Макаревича, он потратил полдня, чтобы найти в магазинах подходящий тазик для салата оливье.

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Макаревич полдня искал таз для салата
Макаревич полдня искал таз для салата
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич 31 декабря разместил в Facebook фото, на котором запечатлен с тазиком оливье.

"Настоящий оливье должен занимать таз! Эмалированный таз вчера полдня искали по окрестным "Сельпо". Нашли!" – прокомментировал он снимок.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/4370005536349589

Макаревич родился в 1953 году в Москве. В 1968 году с одноклассниками организовал ансамбль The Kids. Спустя год появилась группа Time Machines, которая исполняла кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones. В 1974 году Time Mashines была переименована в "Машину времени". За полстолетия коллектив выпустил около 30 альбомов. Макаревич является основным автором текстов, а также композитором и исполнителем значительной части песен коллектива.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз – его супругой стала израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 30 лет. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.

Теги: Новый год, Андрей Макаревич, Новый год 2021, оливье
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