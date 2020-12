"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления

По словам российского музыканта Андрея Макаревича, он потратил полдня, чтобы найти в магазинах подходящий тазик для салата оливье.

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич 31 декабря разместил в Facebook фото, на котором запечатлен с тазиком оливье.

"Настоящий оливье должен занимать таз! Эмалированный таз вчера полдня искали по окрестным "Сельпо". Нашли!" – прокомментировал он снимок.

Макаревич родился в 1953 году в Москве. В 1968 году с одноклассниками организовал ансамбль The Kids. Спустя год появилась группа Time Machines, которая исполняла кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones. В 1974 году Time Mashines была переименована в "Машину времени". За полстолетия коллектив выпустил около 30 альбомов. Макаревич является основным автором текстов, а также композитором и исполнителем значительной части песен коллектива.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз – его супругой стала израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 30 лет. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.