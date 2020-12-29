Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna

Украинская певица Tayanna рассказала, как приготовить оливье без мяса и колбасы, а шубу – без рыбы.

Таyanna: Начнем с того, что я не ем ночью Фото: tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna рассказала в комментарии каналу "Украина", что готовит на Новый год вегератрианские шубу и оливье.

"Начнем с того, что я не ем ночью, как все. Мы ужинаем где-то в 18. Это может быть веганское оливье, запеченный картофель или другие овощи, шуба тоже вегетарианская", – отметила она.

Tayanna готовит вегетарианский майонез для заправки салатов.

"Обязательно делается вегетарианский майонез. Также есть вегетарианское мясо – сейтан или соевое, даже есть сейтанова колбаса – из пшеничного молока. Если делаете шубу, то вместо сельди используйте нори. Их надо замочить и соединить с соусом из авокадо. Таким образом по вкусу они становятся похожими на рыбу", – рассказала исполнительница.

О том, какие варианты оливье можно приготовить для новогоднего стола, можно узнать здесь.

Tayanna (Татьяна Решетняк) начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене", в 2020-м – третий – "Жіноча сила".