  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко

Для приготовления ветчины в домашних условиях понадобится один килограмм мяса и около двух с половиной часов времени.

Бульон после отваривания шинки можно использовать для приготовления супа Фото: depositphotos.com

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко 28 декабря на своем канале в YouTube разместил видеорецепт приготовления шинки в домашних условиях.

Для приготовления понадобится один килограмм свинины, лавровый лист, гвоздика, кориандр, острый перец и соль. Шеф-повар советует использовать специи по своему вкусу. Клопотенко отметил, что для шинки лучше брать заднюю часть свиной туши.

Перед запеканием мясо необходимо посолить, поперчить, связать кулинарной веревкой и в течение двух часов варить в воде со специями.

"Ели хотите получить более сочную ветчину, мясо можно вымочить в солевом растворе в течение восьми часов. Просто растворите 60 г соли в 1 литре воды и положите туда связанное мясо", – поделился кулинарным секретом эксперт.

Отварной кусок мяса необходимо остудить, обильно смазать сладкой горчицей, посыпать острым перцем и запекать в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Бульон Клопотенко рекомендует использовать как основу для супа.

"Хотели приготовить одно блюдо, а вышло, что приготовим две", – подытожил он.

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Видео: Ievgen Klopotenko / YouTube

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.