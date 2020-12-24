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24 декабря, 2020
 
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"Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео

По словам украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, предложенный им вариант приготовления штоллена адаптирован к украинским реалиям – его можно есть в день выпечки, не дожидаясь, пока он настоится в течение 21-го дня.

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Клопотенко: По всем правилам он должен лежать 21 день
Клопотенко: По всем правилам он должен лежать 21 день
Фото: depositphotos.com

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко 23 декабря на своем канале в YouTube разместил видео-рецепт приготовления штоллена. 

"По всем правилам он должен лежать 21 день. Но знаете, у нас в Украине как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра? Поэтому надо сделать штоллен и съесть штоллен", – завил он.

По словам шеф-повара, предложенный им вариант приготовления адаптирован к украинским реалиям.

Для приготовления кулинарный эксперт советует насыпать в большую миску 500 г муки, 100 г сахара, раскрошить 25-30 г дрожжей, добавить щепотку соли и одну чайную ложку ванильного сахара с кардамоном, а также специи по вкусу. После влить 250 мл теплого молока и размешать массу вместе с 150 г размягченного сливочного масла. 

Тесто необходимо месить не менее семи минут, а затем дать ему подняться, накрыв пищевой пленкой.

Затем Клопотенко советует приступить к приготовлению марципана, измельчив в блендере 50 г грецких орехов и 50 г миндаля в мелкую крошку. 

На следующем этапе необходимо высыпать в сотейник 150 г сахара, влить 40 мл воды и варить до тех пор, пока сахар полностью не раствориться. После этого в сотейник необходимо добавить измельченные орехи и дать провариться около трех минут. Готовую массу нужно охладить.

Для приготовления начинки нужно на несколько часов залить ромом мелко нарезанную вяленую клюкву и курагу, а затем распределить ровным слоем на раскатанном тесте. После этого тесто необходимо смазать марципаном и сформировать штоллен.

Спустя 30 минут изделие можно выпекать в разогретой до 180 градусов печке в течение 50 минут. 

Готовый штоллен Клопотенко рекомендует смазать маслом и посыпать сахарной пудрой.

ВИДЕО
Видео: Ievgen Klopotenko / YouTube

Штоллен – традиционная немецкая рождественская выпечка. В качестве начинки используются изюм, цукаты, иногда мак и орехи. 

Теги: Рождество, кулинария, Евгений Клопотенко, рецепт
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