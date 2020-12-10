Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2020
 
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"Делается безпонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фритатту

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился в сети роликом, на котором запечатлен процесс приготовления фритатты из яиц.

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Для приготовления фритатты понадобятся яйца
Для приготовления фритатты понадобятся яйца
Фото: Depositphotos.com

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить итальянское блюдо под названием фритатта.

Кулинарный эксперт также обнародовал пошаговый видео-рецепт.

По словам Клопотенко, для приготовления блюда необходимо взбить яйца, добавить зеленый горошек, брокколи, томаты, авокадо, петрушку, соль, сливочное масло и перелить смесь в форму для выпекания.

Шеф-повар рекомендует выпекать фритатту в паровой печи. 

"Крутой подход у итальянцев. Взяли яйца, зафигачили туда все, что завалялось в холодильнике, обжарили – фриттата готова. Делается безпонтово, а звучит так благородно", – презентовал блюдо Клопотенко.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Теги: кулинария, Евгений Клопотенко, рецепт
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