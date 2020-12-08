"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты

По словам украинского кулинарного эксперта и победителя шоу "МастерШеф" на СТБ Евгения Клопотенко, морепродукты являются идеальным продуктом для ленивых людей.

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram 7 декабря рассказал, как правильно готовить морепродукты.

"Не терзайте морепродукты, и они получаются вкусными. Все. Других правил нет. Готовите две-три минуты, добавляете лимон, чили, соль – на этом все. Не дергайтесь и не совершайте лишних телодвижений. Морепродукты созданы для ленивых людей – в этом их прикол. С ними надо нежно и быстро", – поделился секретом приготовления кулинарный эксперт.

По словам Клопотенко, в случае, если с начала приготовления прошло более четырех минут, стоит увеличить время до 40 минут.

"И тогда их божественная нежность вернется", – резюмировал шеф-повар.

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Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.