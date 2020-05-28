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28 мая, 2020
 
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Клубника с кабачками и рыбой. Победитель "МастерШеф" Клопотенко поделился необычными рецептами блюд с клубникой

Телеведущий и победитель проекта "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко назвал более 10 неожиданных сочетаний клубники, которые "сведут с ума".

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Клопотенко: Клубника это новые помидоры.
Клопотенко: Клубника – это новые помидоры. 
Фото: klopotenko / Instagram

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко заявил, что люди неправильно употребляют клубнику. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. 

"Это не десерт. Клубника – это новые помидоры. Ее надо фигачить везде, куда бы вы добавили помидоры", – посоветовал он.

По словам Клопотенко, топовым сочетанием является салат из клубники, фенхеля, заправленный подсолнечным маслом. Шеф-повар рекомендует посолить блюдо и сбрызнуть его каплей лимонного сока. 

Также Клопотенко советует попробовать вкус клубники в сочетании с сырым кабачком, филе белой рыбы, спаржей, беконом, стейком, имбирем и омлетом. 

"Ешьте и сходите с ума", – подытожил шеф-повар. 

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов. 

Теги: клубника, МастерШеф, Евгений Клопотенко
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