Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко заявил, что люди неправильно употребляют клубнику. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Это не десерт. Клубника – это новые помидоры. Ее надо фигачить везде, куда бы вы добавили помидоры", – посоветовал он.
По словам Клопотенко, топовым сочетанием является салат из клубники, фенхеля, заправленный подсолнечным маслом. Шеф-повар рекомендует посолить блюдо и сбрызнуть его каплей лимонного сока.
Также Клопотенко советует попробовать вкус клубники в сочетании с сырым кабачком, филе белой рыбы, спаржей, беконом, стейком, имбирем и омлетом.
"Ешьте и сходите с ума", – подытожил шеф-повар.
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Ви неправильно і * сте полуницю. Траст мі. Це не десерт. Полуниця - це нові помідори. Отже, і * і * треба фігачити всюди, куди ви б додали помідори. * Особливии * каи * ф - полуниця у овочевих салатах. Полуниця, фенхель, олія, сіль, бальзамік/лимоннии * сік - спробуи * те, і це стане топовим поєднанням сезону весна-літо 2020. Класна ще полуниця зі свіжим кабачком (тонко нарізаним), оливковою олією та лимонним соком: і * жте так чи додаваи * те до кускусу. Що ще по поєднанням: Полуниця + яи * ця - то креи * зі, але прикольно Полуниця + філе білоі * риби/морепродукти Полуниця + імбир Полуниця + шинка Полуниця + спаржа Полуниця + копчене м‘ясо Полуниця + бекон Полуниця + стеи * к Полуниця + брі * І * жте та божеволіи * те. Цьом.
Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.