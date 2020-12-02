Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2020
 
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Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни

По словам украинского телеведущего, шеф-повара Евгения Клопотенко, публичному человеку сложно устроить личную жизнь.

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Клопотенко все время уделяет работе
Клопотенко все время уделяет работе
Фото: klopotenko / Instagram

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко заявил, что в настоящее время у него нет спутницы в личной жизни, так как он занят работой. Об этом ведущий рассказал в интервью "Обозревателю".

По словам Клопотенко, не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины.

Ведущий также подчеркнул, что публичному человеку трудно устроить личную жизнь, поскольку вся информация о нем находится в свободном доступе.

Шеф-повар считает, что ему сперва нужно было создать семью, а уже после заняться карьерой. Клопотенко предположил, что, возможно, еще не встретил "ту самую" девушку, с которой хотел бы создать семью.

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Теги: семья, Евгений Клопотенко
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