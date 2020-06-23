"Приветик, реальность". Клопотенко раскритиковал приложение "Дія"

Телеведущий и победитель проекта "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко рассказал, что в МИД Украины отказались принимать паспорт, представленный в электронном формате через приложение "Дія", потребовав предъявить документ в бумажном виде.

Клопотенко: Об этой "Дії" никто ничего не знает Фото: Євген Клопотенко / Facebook

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко заявил, что вынужден носить с собой оригиналы документов, несмотря на то, что у него имеются цифровые копии в приложении "Дія". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Везде, где нужно идентифицировать личность, я достаю телефон, открываю "Дію", а мне говорят, что так нельзя, потому что об этой "Дії" никто ничего не знает", – рассказал Клопотенко.

По его словам, у него отказались принимать цифровой паспорт во многих учреждениях, включая Министерство иностранных дел Украины.

"Дія", которая не работает. Приветик, реальность. Ты делаешь мне больно, но с тобой я стал несокрушимым", – подытожил он.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. В приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении "Дія": электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

22 апреля Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым паспортам в приложении "Дія".

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.