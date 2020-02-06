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Видео: Офіс Президента України / Facebook

Зеленский и Гончарук презентовали мобильное приложение "Дія". Трансляция

6 февраля в Украине презентовали мобильное приложение "Дія", которое призвано хранить все необходимые документы в электронном виде. В мероприятии принимали участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Трансляцию вел Офис президента в Facebook.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Украина, Владимир Зеленский, документы, Алексей Гончарук, диджитализация, приложение Дія
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