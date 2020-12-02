Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения

По словам украинского дизайнера Андре Тана, он предпочитает сотрудничать с женщинами, потому что они полностью отдаются работе.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что женщины большую часть времени посвящают работе, а не отношениям с мужчинами. Об этом он написал 1 декабря в Instagram.

"Женщины имеют свойство гореть своей профессией и отдаваться ей на все 100% – именно поэтому я и люблю женский коллектив. Львиная доля времени у женщины уходит именно на рабочие моменты. У женщин банально не хватает времени на любовные отношения. Поэтому мужчина должен брать инициативу в свои руки и добиваться внимания женщины, а не наоборот", – считает дизайнер.

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Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

Андре Тан женат на Алине Харечко. Она – основательница бренда домашней одежды Home Wings. Пара воспитывают дочь Софию (2015).