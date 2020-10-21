Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказаов

По словам украинского дизайнера Андре Тана, для него важно создавать авторские вещи, а не копировать чужие идеи.

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что отказывается принимать заказы клиентов, которые просят его повторить чужие идеи. Об этом он написал 20 октября в Instagram.

"Бывает, отказываюсь от заказа даже за большие деньги. Такое случается, когда люди не уважают мой собственный стиль и просят сделать платье, как у кого-то. Это все равно, что попросить уважающего себя художника срисовать картину другого автора. Для меня очень важно работать в своей стезе и делать авторские вещи, а не копировать чужие идеи и почерк", – заявил он.

Дизайнер отметил, что не согласится принять заказ и в том случае, если клиент ему не доверяет или указывает во время примерок.

"Сразу же понимаю – мы сотрудничаем в первый и последний раз. Глупо рассказывать дизайнеру, как шить наряд или какую складку убрать", – считает дизайнер.

Андре Тан признался, что готов выполнить заказ клиента за свой счет, если понимает, что его работа сделает счастливым хотя бы одного ребенка.

"Рад, что в моей жизни есть возможность подарить неподдельную радость людям и при этом не брать за это деньги", – признался дизайнер.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.