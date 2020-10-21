Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказаов

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что отказывается принимать заказы клиентов, которые просят его повторить чужие идеи. Об этом он написал 20 октября в Instagram.
"Бывает, отказываюсь от заказа даже за большие деньги. Такое случается, когда люди не уважают мой собственный стиль и просят сделать платье, как у кого-то. Это все равно, что попросить уважающего себя художника срисовать картину другого автора. Для меня очень важно работать в своей стезе и делать авторские вещи, а не копировать чужие идеи и почерк", – заявил он.
Дизайнер отметил, что не согласится принять заказ и в том случае, если клиент ему не доверяет или указывает во время примерок.
"Сразу же понимаю – мы сотрудничаем в первый и последний раз. Глупо рассказывать дизайнеру, как шить наряд или какую складку убрать", – считает дизайнер.
Андре Тан признался, что готов выполнить заказ клиента за свой счет, если понимает, что его работа сделает счастливым хотя бы одного ребенка.
"Рад, что в моей жизни есть возможность подарить неподдельную радость людям и при этом не брать за это деньги", – признался дизайнер.
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Могу ли я отказаться от пошива или гонорара? Знаете, я часто отказываюсь от денег за свою работу. Если вижу, что моя вещь принесет счастье и улыбку нуждающимся или хотя бы одному ребенку * этот заказ делаю безвозмездно. Точка. Я очень рад, что в моей жизни есть возможность подарить неподдельную радость людям и, при этом, не брать за это деньги. На самом деле, это и есть счастье. Но бывает, что отказываюсь от заказа, даже за большие деньги. Такое случается, когда люди не уважают мой собственный стиль и просят сделать платье “как у кого-то”. Это все равно, что попросить уважающего себя художника срисовать картину другого автора. Для меня очень важно работать в своей стезе и делать авторские вещи, а не копировать чужие идеи и почерк. Также, если я вижу, что клиент не доверяет мне и указывает на примерках, то сразу же понимаю: мы сотрудничаем в первый и последний раз. Глупо рассказывать дизайнеру, как шить наряд или какую складку убрать. В 90% случаев это будет плохо, а в конце-концов я несу ответственность за платье. Когда мы приходим к парикмахеру и он стрижет нас сзади, мы не видим конечный вариант стрижки. Когда мы приходим к стоматологу, мы не видим, что он делает с нашими зубами. Мы не оспариваем их профессионализм и доверяем им на 100%. Вот только когда люди приходят к дизайнеру, многие думают, что они сами гениальные дизайнеры… Каждый заказ * это новая, неповторимая история. Именно поэтому отказаться от пошива или гонорара * тривиальная практика в моей работе. А какие у вас критерии, друзья? Делаете ли вы вообще работу бесплатно? Часто отказываетесь от проектов?
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.
Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.