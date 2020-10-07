Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы

Украинский дизайнер Андре Тан 7 октября в Instagram обнародовал архивное фото, на котором запечатлено его первое ателье в Харькове.
"Тогда я даже не мечтал, что когда-то организую крупное налаженное производство", – признался он.
Дизайнер рассказал, что решился на большее после сотрудничества с украинской певицей Loboda (Светланой Лободой).
"Я отшивал Свете Лободе ее мерч – футболки [с надписью] Fuck the Macho. Заказ большой, и Света попросила отшить все на фабрике, а не вручную. После этой истории я понял, что могу шить одежду массово", – поделился воспоминаниями Андре Тан.
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Поедая ложку дегтя На фото мое первое ателье в Харькове, самое начало карьерного пути. Тогда я даже не мечтал, что когда-то организую крупное, налаженное производство. Начало этой истории лежит в далеком 2009 году, когда я отшивал Свете Лободе ее мерч * футболки “Fuck the Macho”. Заказ большой, и Света попросила отшить все на фабрике, а не вручную. Тогда у меня была только первая линия: вещи от кутюр в единичном экземпляре. Но после этой истории я понял, что могу шить одежду массово… Это простимулировало меня сделать фабричное производство * отшив новую коллекцию, я открыл вторую линию A.Tan. Что из этого в итоге вышло? Начиналось все очень даже неплохо: свой первый магазин A.Tan я открыл в Дрим Тауне. Вложив все свои деньги, товара я пошил в три раза больше, чем магазин мог вообще переработать * это и была критическая ошибка. И вот я сижу в полном смятении, без денег, зато с полным складом отшитого добра и огромным количеством долгов за спиной. Как говориться, в долгах как в шелках. Из этой ситуации я извлек, возможно, самый важный урок своей карьеры: протягивай ножки по своей одежке. Лучше сделать меньше, но качественней, чем в очередной раз пытаться прыгнуть выше своей головы… А какие у вас были неудачи в карьере?
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.
Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году.
В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.