Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы

По словам украинского дизайнера Андре Тана, в начале карьеры он даже не мечтал о том, чтобы создать масштабное производство одежды, но сотрудничество с украинской певицей Loboda изменило его планы.

Украинский дизайнер Андре Тан 7 октября в Instagram обнародовал архивное фото, на котором запечатлено его первое ателье в Харькове.

"Тогда я даже не мечтал, что когда-то организую крупное налаженное производство", – признался он.

Дизайнер рассказал, что решился на большее после сотрудничества с украинской певицей Loboda (Светланой Лободой).

"Я отшивал Свете Лободе ее мерч – футболки [с надписью] Fuck the Macho. Заказ большой, и Света попросила отшить все на фабрике, а не вручную. После этой истории я понял, что могу шить одежду массово", – поделился воспоминаниями Андре Тан.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году.

В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.