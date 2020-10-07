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07 октября, 2020
 
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Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы

По словам украинского дизайнера Андре Тана, в начале карьеры он даже не мечтал о том, чтобы создать масштабное производство одежды, но сотрудничество с украинской певицей Loboda изменило его планы.

Андре Тан начинал карьеру в Харькове
Андре Тан начинал карьеру в Харькове
Фото: ANDRE TAN / Facebook

Украинский дизайнер Андре Тан 7 октября в Instagram обнародовал архивное фото, на котором запечатлено его первое ателье в Харькове. 

"Тогда я даже не мечтал, что когда-то организую крупное налаженное производство", – признался он. 

Дизайнер рассказал, что решился на большее после сотрудничества с украинской певицей Loboda (Светланой Лободой). 

"Я отшивал Свете Лободе ее мерч – футболки [с надписью] Fuck the Macho. Заказ большой, и Света попросила отшить все на фабрике, а не вручную. После этой истории я понял, что могу шить одежду массово", – поделился воспоминаниями Андре Тан. 

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. 

В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53. 

Теги: Loboda, Андре Тан, дизайнер
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